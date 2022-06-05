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Три европейских страны закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова

Захарова назвала закрытие неба для Лаврова закрытием канала связи

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Страны, закрывшие небо для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, — Болгария, Северная Македония и Черногория — своими действиями закрыли очередной канал связи. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», — сообщила официальный представитель российского министерства в эфире итальянского телеканала La7.

Дипломат также гарантировала отсутствие «железного занавеса» со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран-членов Евросоюза.

Сообщения о том, что три страны закрыли небо для самолета Сергея Лаврова в преддверии визита дипломата в Сербию были распространены в СМИ ранее тем же днем, в частности, об этом написала сербская газета «Вечерње новости». Изначально глава российского МИД планировал встретиться с сербским президентом Александром Вучичем 6-7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

После публикации материалов об отмене визита Лаврова сербский лидер анонсировал свое обращение к нации в понедельник, 6 июня, в ходе которого он, как ожидается, затронет соответствующий инцидент.

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