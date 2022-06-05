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Три европейских страны закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова
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Три европейских страны закрыли небо для самолета главы МИД РФ Лаврова

Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы российского МИДа Сергея Лаврова в преддверии намеченного на 6–7 июля визита дипломата в Сербию. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает сербская газета «Вечерње новости». Официального подтверждения этой информации не поступало.

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Отмечается, что президент Сербии Александр Вучич лично занимался логистикой визита глава МИД РФ. По его словам, ситуация в связи с визитом Сергея Лаврова исключительно сложная.

В связи с новой обстановкой глава государства встретится с послом России в Сербии Александром Бокан-Харченко завтра в 10:00 (9:00 мск) в президентской резиденции.

25 мая Вучич заявил, что у Сербии на данный момент нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. По его словам, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

Ранее, 22 мая, президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, заверил Вучич, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего.

17 апреля Вучич также отметил, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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