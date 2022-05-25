Вучич заявил о невозможности ввода санкций против России

У Сербии на данный момент нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. Об этом в среду, 25 мая, заявил глава республики Александар Вучич.

«Я всегда говорю, что мы преследуем свои интересы, боремся за свои интересы. Кто знает, какие угрозы могут быть и что будет дальше, но как вы можете видеть, прошло 90 дней, а Сербия придерживается все той же политики, единственная во всей Европе», — сказал он в интервью для РТС по завершении Всемирного экономического форума в Давосе.

По словам Вучича, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

Ранее, 22 мая, президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, заверил Вучич, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего.

Между тем, Сербия взяла курс на снижение зависимости от энергоносителей из РФ. Так, 17 мая министр энергетики Зорана Михайлович сообщил о планах нарастить объем закупок в других странах.

21 апреля сербский лидер заявил, что Белград не пойдет вслед за Западом по пути ограничительных мер против России, поскольку это поставило бы под угрозу национальные интересы его страны. Он напомнил, как в 1999 году 19 стран НАТО бомбили Югославию и ввели санкции.

17 апреля Вучич также отметил, что Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Кроме того, он посчитал нужным напомнить, что РФ всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

8 апреля Евросоюз исключил Сербию из списка стран, подпадающих под санкции за ввоз нефти из РФ и она продолжит получать поставки российской нефти.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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