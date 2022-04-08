Сербию исключили из санкций ЕС на запрет поставок российской нефти
Сербия продолжит получать поставки российской нефти, Евросоюз исключил страну из списка стран, попадающих под санкции за ее ввоз из РФ. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает местная газета Blic со ссылкой на источники.
«Это означает, что мы продолжим импорт через Адриатический нефтепровод JANAFА 15 мая», — рассказал источник.
По данным источника издания, в ходе переговоров об исключении из санкционного списка Сербии посодействовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и председательствующая в ЕС Франция.
Ранее в этот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.
Днем ранее стало известно, что Сербия поддержала исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Тогда сербский лидер Александр Вучич объяснил это западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).
Тогда Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ. За соответствующее решение проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации.
До этого, 30 марта, Сербия отказывалась присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит национальным интересам республики.
15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.
Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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