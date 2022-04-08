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Сербию исключили из санкций ЕС на запрет поставок российской нефти

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Сербия продолжит получать поставки российской нефти, Евросоюз исключил страну из списка стран, попадающих под санкции за ее ввоз из РФ. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает местная газета Blic со ссылкой на источники.

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«Это означает, что мы продолжим импорт через Адриатический нефтепровод JANAFА 15 мая», — рассказал источник.

По данным источника издания, в ходе переговоров об исключении из санкционного списка Сербии посодействовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель и председательствующая в ЕС Франция.

Ранее в этот же день Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значатся: запрет на импорт энергоресурсов из России, эмбарго на поставку вооружения в страну, запрет на экспорт в РФ и др.

Днем ранее стало известно, что Сербия поддержала исключение России из Совета по правам человека (СПЧ) ООН. Тогда сербский лидер Александр Вучич объяснил это западным давлением и шантажом. По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС).

Тогда Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия РФ в СПЧ. За соответствующее решение проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58. В тот же день Россия досрочно вышла из Совета организации.

До этого, 30 марта, Сербия отказывалась присоединяться к антироссийским санкциям, поскольку это противоречит национальным интересам республики.

15 марта вступил в силу четвертый пакет санкций Евросоюза против России. Рестрикции включают в себя запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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