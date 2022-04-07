Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в СПЧ

Генассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) в четверг, 7 апреля, приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете организации по правам человека (СПЧ).

За соответствующее решение проголосовали 93 делегации государств-членов, против выступили 24, воздержались 58. При принятии решения по резолюции воздержавшиеся в учет не берутся. Таким образом, всего «за» или «против» проголосовали 117 делегаций, сообщает ООН в Twitter.

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 марта, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала все возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.