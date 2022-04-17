Президент Сербии объяснил нежелание вводить санкции против России

Сербия считает любые санкции аморальными и бессмысленными, а потому не намерена присоединяться ко всеобщему давлению на Россию. Об этом в воскресенье, 17 апреля, заявил глава государства Александр Вучич.

«Стоит мне ввести санкции в отношении России, и я получу награды где угодно, стану лучшим демократом. Но аморально вводить санкции, к тому же это не приносит результата», — пояснил он в прямом эфире телеканала Pink.rs.

Кроме того Вучич посчитал нужным напомнить, что Россия всегда поддерживала Сербию в вопросах территориальной целостности и защиты национальных интересов.

«Не забывайте 2015 год и британскую инициативу, которая предусматривала провозглашение сербов народом, виновным в геноциде», — добавил он, ссылаясь на голосование Совбеза ООН по вопросу признания событий в Сребренице 1995 года актом геноцида. Тогда Россия использовала право вето, чтобы остановить принятие резолюции.

Ранее в этот день Александр Вучич встретился с послом РФ Александром Боцан-Харченко и заверил дипломата, что Сербия продолжит традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем.

7 апреля Вучич подчеркнул, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций. В то же время поддержка сербской стороной исключения России из Совета ООН по правам человека обусловлена западным давлением и шантажом.

До этого, 16 марта, сербский лидер заявил, что санкции против энергетического сектора бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии, где нефтяная инфраструктура принадлежит государству и российской компании «Газпром нефть». Он уточнил, что компания «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) — крупнейшая в регионе и фактически является единственным переработчиком и добытчиком нефти в Сербии. Доля «Газпром нефти» в ней составляет 65,15%.

Ряд стран Запада ввел санкции после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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