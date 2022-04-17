Вучич заверил российского посла в продолжении дружбы и партнерства Сербии и РФ

Сербия продолжит традиционные дружеские и партнерские отношения с Россией и Китаем. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил послу РФ Александру Боцан-Харченко на встрече 17 апреля, сообщает пресс-служба администрации сербского лидера.

«На встрече обсуждалось дальнейшее развитие двусторонних сербско-российских отношений, в том числе в сфере энергетики, с расчетом на то, что в ближайшее время начнутся переговоры об объемах, ценах и других условиях поставок газа», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, российский посол рассказал о ситуации на Украине. Со своей стороны Вучич выразил надежду на стремление к миру.

Как напоминает «Газета.Ru», после президентских выборов 4 апреля, на которых победил Вучич, Сербия неожиданно для многих проголосовала в ООН за приостановку членства РФ в Совете по правам человека. По словам сербского лидера, страна выступила за приостановку членства России из-за шантажа западных государств.

До этого, 6 апреля, президенты России и Сербии Владимир Путин и Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали необходимость начала переговоров по газовому контракту, который заканчивается 31 мая. Днем ранее Вучич подчеркнул, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций.