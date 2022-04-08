Прямой эфир
Мир
Франция сообщила о готовности стать гарантом безопасности для Украины
Экономика
Санкции США затронули производителя алмазов «Алроса»
Общество
ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
Мир
США расширили санкции в отношении России
Мир
Эксперт назвал Мариуполь решающим пунктом в переговорном процессе
Мир
Германия выделит €2 млрд на беженцев с Украины
Мир
Turkish Airlines временно ограничила полеты на юг России и на Украину
Мир
Швейцария объяснила отказ высылать из страны российских дипломатов
Мир
Политолог Бекман объяснил безосновательность данных о вступлении Финляндии в НАТО
Мир
Псаки назвала объемы поставок оружия Украине по отношению к вооружению РФ
Мир
Россия приняла решение о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ ООН

Вучич раскрыл детали телефонных переговоров с Путиным

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о содержательных телефонных переговорах в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

Не мелочь и приятно: в Сербии и Венгрии переизбраны действующие лидеры
Как это скажется на отношениях с Москвой и остальной Европой

«Что касается разговора с президентом Путиным, он был хорошим, корректным, мы двое давно знаем друг друга», — подчеркнул глава Сербии в эфире национального телевидения. Интервью было опубликовано на YouTube-канале СМИ.

По его словам, Путин был очень спокоен и рационален во время беседы. Он добавил, что Сербия и Россия смогли достичь значительного согласия в поднимаемых темах, что очень важно для Белграда.

Вучич отметил, что Путин рассказал ему о ситуации на Украине и в Донбассе и о том, что спецоперация развивается согласно плану.

7 апреля Вучич подчеркнул, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций. В то же время поддержка сербской стороной исключения России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека обусловлена западным давлением и шантажом.

По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).

Ранее, 6 апреля, Путин и Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали необходимость начала переговоров по газовому контракту. В пресс-службе Кремля, в свою очередь, добавили, что главы государства также подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами и расширение торгово-экономических связей Москвы и Белграда.

4 апреля российский лидер поздравил действующего президента Сербии Вучича с победой на выборах главы государства. В поздравительной телеграмме Путин отметил, что итоги голосования только «подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александра Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики».

Также в понедельник Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022