Вучич раскрыл детали телефонных переговоров с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о содержательных телефонных переговорах в среду с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Что касается разговора с президентом Путиным, он был хорошим, корректным, мы двое давно знаем друг друга», — подчеркнул глава Сербии в эфире национального телевидения. Интервью было опубликовано на YouTube-канале СМИ.

По его словам, Путин был очень спокоен и рационален во время беседы. Он добавил, что Сербия и Россия смогли достичь значительного согласия в поднимаемых темах, что очень важно для Белграда.

Вучич отметил, что Путин рассказал ему о ситуации на Украине и в Донбассе и о том, что спецоперация развивается согласно плану.

7 апреля Вучич подчеркнул, что Сербия остается единственной страной в Европе, которая отказалась от введения антироссийских санкций. В то же время поддержка сербской стороной исключения России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека обусловлена западным давлением и шантажом.

По его словам, речь идет об исключении Белграда из пакета санкций на нефть, поскольку Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций Евросоюза против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (НИС) (мажоритарным собственником НИС является «Газпромнефть»).

Ранее, 6 апреля, Путин и Вучич провели телефонный разговор, в ходе которого констатировали необходимость начала переговоров по газовому контракту. В пресс-службе Кремля, в свою очередь, добавили, что главы государства также подтвердили настрой на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами и расширение торгово-экономических связей Москвы и Белграда.

4 апреля российский лидер поздравил действующего президента Сербии Вучича с победой на выборах главы государства. В поздравительной телеграмме Путин отметил, что итоги голосования только «подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александра Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики».

Также в понедельник Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.