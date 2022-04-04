Вучич победил на президентских выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич победил на президентских выборах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные 4 апреля на основании подсчета более 90% голосов.

Политик одержал победу в первом туре с результатом 59,55%.

По данным сербского ЦИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция «Вместе можем всё») побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция «Объединенные для победы Сербии») с результатом 17,53%. Третье место пока занимает Милош Йованович с результатом 5,82%.

Явка на президентских и парламентских выборах, прошедших в Сербии в воскресенье, составила 58–60%.

Ранее, в понедельник, Вучич заявил о своей победе и победе своей партии, отмечает сербский портал Blic. Он подчеркнул, что стал единственным, кому удалось победить на президентских выборах дважды в первом туре.

Накануне Вучич заявил, что Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Страна продолжит политику военного нейтралитета и откажется от вступления в любые военные блоки, заверил он.

Первоначально парламентские выборы должны были состояться в 2024 году, но голосование перенесли. 6 марта Сербская прогрессивная партия (СПП) выдвинула действующего президента страны Александра Вучича кандидатом на пост главы государства.

Летом 2020 года партия президента Вучича получила на выборах большинство голосов избирателей — 63%. Это стало рекордным результатом за всю историю выборов в Сербии. Второе место у коалиции социалистов с результатом 11%.