Президент Сербии Вучич обратится к нации из-за отмены визита Лаврова

Президент Сербии Александр Вучич обратится к нации в понедельник, 6 июня, в связи с отменой визита в страну российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, сообщило Национальное телевидение республики.

Ранее, 5 июня, премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщала, что ситуация с визитом Лаврова «чрезвычайно сложна». По ее словам, Вучич лично занимался логистикой перелета российского министра, но и это не гарантировало однозначного ответа, состоится ли его визит в страну.

Позднее в воскресенье стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для самолета Лаврова.

В связи с отменой визита главы МИД РФ в Белград из-за логистических проблем, президент Вучич выступит с обращением в эфире национального ТВ в вечерних новостях, уточняется в сообщении.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга объявила о визите глав ведомства Сергея Лаврова в Сербию 6-7 июня.

«6-7 июня состоится визит главы российского внешнеполитического ведомства в Республику Сербия. Запланированы встреча с президентом этой страны, переговоры с министром иностранных дел, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским», — сказала она.

В повестке планировалось обсуждение двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуации в Балканском регионе и актуальных международных проблем.

25 мая Вучич заявил, что у Сербии на данный момент нет возможности ввести ограничительные меры в отношении российской экономики. По его словам, республика не намерена вставать на сторону Запада или РФ, поскольку основным приоритетом руководства остается благополучие сербских граждан.

Ранее, 22 мая, президент Сербии признался, что другие государства оказывают давление на Белград по вопросу санкций. Однако, заверил Вучич, он и его коллеги намерены придерживаться своей политики до последнего.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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