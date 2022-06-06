В Кремле прокомментировали срыв западными странами визита Лаврова в Сербию

Закрытие рядом западных стран неба для самолета главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, из-за чего сорвался его визит в Сербию, является враждебным действием. Об этом в понедельник, 6 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, к представителям высокого уровня нашей страны могут доставить определенные проблемы, могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время», — пояснил Песков журналистам, добавив, что подобные шаги не способны помешать продолжению работы российской дипломатии.

Представитель Кремля указал на то, что отношения с дружественными РФ странами наподобие Сербии будут развиваться.

Накануне стало известно, что Болгария, Северная Македония и Черногория не предоставили дипломатического разрешения на выполнение полета воздушного судна с Сергеем Лавровым на борту над своими территориями и закрыли небо. Решение было принято в соответствии с введенными санкционными ограничениями Евросоюза против России. Конкретно с постановлением Совета Евросоюза (ЕС) от 31 июля 2014 года и, в дополнение, решением от 25 февраля 2022 года. В Болгарии Лавров находится в рестрикционном списке под номером 670.

Ранее в понедельник, 6 июня, президент Сербии Александр Вучич анонсировал свое обращение к нации в ходе которого он, как ожидается, затронет ситуацию по поводу отмены визита Лаврова в страну. Глава МИД РФ планировал встретиться с Вучичем 6–7 июня в рамках обсуждения вопросов двустороннего политического и экономического сотрудничества, а также актуальных международных тем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в свою очередь, что страны, закрывшие небо для самолета Лаврова, своими действиями закрыли очередной канал связи. Дипломат также гарантировала отсутствие железного занавеса со стороны России, подчеркнув, что подобная риторика характерна для стран — членов Евросоюза.

28 февраля Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для самолетов из России. В ответ Росавиация ограничила полеты над российской территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.