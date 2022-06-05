Украинские войска обстреляли Донецк: разрушительные последствия

Вечером 4 июня украинские националисты выпустили более 40 ракет БМ21 «Град» по центральным районам Донецка. Снаряды повредили здания школ, жилых домов, а также спровоцировали возгорания автомобилей. По итогу массированных артиллерийских обстрелов со стороны боевиков пять человек погибли, еще 20 пострадали. Кадры с происшествия — в фотогалерее «Известий».