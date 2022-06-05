Украинские войска обстреляли Донецк: разрушительные последствия

Вечером 4 июня украинские националисты выпустили более 40 ракет БМ21 «Град» по центральным районам Донецка. Снаряды повредили здания школ, жилых домов, а также спровоцировали возгорания автомобилей. По итогу массированных артиллерийских обстрелов со стороны боевиков пять человек погибли, еще 20 пострадали. Кадры с происшествия — в фотогалерее «Известий».
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Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
Горящие авто в результате обстрела центра Донецка
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Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
Сотрудник МЧС во время тушения пожара
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Фото: «РИА Новости»/Константин Михальчевский
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в доме, пострадавшем от обстрела ВСУ в Донецке
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Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
Авто после тушения пожара
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Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
Осколок снаряда, выпущенного ВСУ
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Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
Здание, пострадавшее в результате обстрела ВСУ центра Донецка
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Фото: Telegram/«Типичный Донецк»
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела Донецка силами ВСУ
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Мужчина держит в руках осколки снаряда, выпущенного ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Сотрудники МЧС и медики прибыли к месту обстрела ВСУ в Донецке
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Оказание медицинской помощи мужчине, пострадавшему в результате обстрела
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Люди на улице возле дома, пострадавшего в результате обстрела ВСУ Донецка
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