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Донецк подвергся артобстрелу. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция

Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Донбассе и на Украине идет военная спецоперация России. Украинские войска выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку — погибли пять человек, пострадали 20 и подожгли деревянный скит Всех Святых Святогорской лавры, а ЕС начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. Эксклюзивные репортажи наших военных корреспондентов, самые важные новости часа — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 10:04
Украинские войска утром в воскресенье за десять минут обстреляли Петровский район города Донецка и населенный пункт Минеральное, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:53
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Пион" в ходе специальной военной операции на Украине. На видео показано заряжание самоходной пушки большой мощности 2С7 "Пион" и стрельба по позициям украинских войск.
Сегодня, 09:43
Украинские войска 62 раза обстреляли Донецкую народную республику за сутки, выпустив 641 единицу боеприпасов. Погибли пятеро человек, 24, в том числе ребенок, ранены. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 09:19
Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в народной милиции ДНР.
Сегодня, 08:50
Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, постепенно вытесняя гривну. Об этом заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов
Сегодня, 08:49
Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников в Центральном военном клиническом госпитале вручил государственные награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач в специальной военной операции, сообщается на сайте Минобороны.
Сегодня, 08:48
В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями. Они обнаружены в здании СБУ.
Сегодня, 08:48
Украинские войска выпустили пять крупнокалиберных снарядов по Макеевке в ДНР, также они обстреляли Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Сегодня, 08:45
Украинские войска обстреляли центр Донецка, выпустив 40 ракет из «Града». В результате погибли мирных жителей и ранены 20 человек, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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