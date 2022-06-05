Донецк подвергся артобстрелу. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция

Текстовая трансляция



Украинские войска утром в воскресенье за десять минут обстреляли Петровский район города Донецка и населенный пункт Минеральное, выпустив 20 снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Пион" в ходе специальной военной операции на Украине. На видео показано заряжание самоходной пушки большой мощности 2С7 "Пион" и стрельба по позициям украинских войск.



Украинские войска 62 раза обстреляли Донецкую народную республику за сутки, выпустив 641 единицу боеприпасов. Погибли пятеро человек, 24, в том числе ребенок, ранены. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).



Шахта имени Челюскинцев в Донецке уничтожена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в народной милиции ДНР.



Рубль занял лидирующую позицию в Запорожской области, постепенно вытесняя гривну. Об этом заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов



Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников в Центральном военном клиническом госпитале вручил государственные награды военным, отличившимся при выполнении боевых задач в специальной военной операции, сообщается на сайте Минобороны.



В Мариуполе нашли гильзы от американских патронов с экспансивными пулями. Они обнаружены в здании СБУ.



Украинские войска выпустили пять крупнокалиберных снарядов по Макеевке в ДНР, также они обстреляли Ясиноватую, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).