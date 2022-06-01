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Власти Херсона сообщили о сбитом над городом «Байрактаре»

Стремоусов: над Херсоном сбили не ракету, а беспилотник «Байрактар»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Комплекс ПВО С-300 сбил беспилотник «Байрактар» над Херсоном, а не ракету. Об этом в среду, 1 июня, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«В принципе по Херсону, если быть точным, не сбита никакая ракета, а сработала система С-300, которая нанесла удар по системе «Байрактар» <...> между Николаевом и Вознесенском», — рассказал он в эфире Первого канала.

Замглавы администрации региона подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, тем самым нанося удары по мирному населению в Херсонской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

Во вторник стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Стремоусов 26 мая сообщал, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство. За день до этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

27 мая стало известно, что Херсонская область начала процесс перехода на телефонный код +7. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что на территорию региона уж вошли российские сотовые операторы. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ЛНР и ДНР к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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