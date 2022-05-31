Херсонская область получит отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей

В Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Об этом 31 мая сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Открывается специальный переход в районе «Чаплынки»: «Каланчак» остается пассажирским, и открывается еще один переход для упрощения товаропотока», — сказал он «Интерфаксу».

Стремоусов отметил, что автомобильный транспорт пока остается основным способом товарооборота для Херсонской области.

«Железнодорожное сообщение мы сейчас настраиваем, пытаемся разобраться с морскими портами», — добавил он.

28 мая стало известно, что Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине. Проехать из области сейчас можно в Крым, а также в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

24 мая сообщалось, что Херсонская область не намерена добиваться признания собственной независимости и рассматривает присоединение к РФ в качестве основной перспективы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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