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В Херсоне ввели рубль в полноценный оборот

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсона, все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах. Об этом во вторник, 31 мая, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«Рубли с понедельника, мы говорим об этой на неделе, введены в полноценный оборот на территории города Херсона. Все магазины сегодня обязаны продавать свою продукцию исключительно в рублях и гривнах. Ценники должны быть выставлены», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что на российскую мобильную связь и интернет перешли Херсонская и Запорожская области. Кроме того, в Херсоне запущены зоны бесплатного Wi-Fi.

28 мая сообщалось, что Херсонская область перешла на московское время.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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