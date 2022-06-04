Средства ПВО сбили доставлявший вооружение и боеприпасы самолет ВСУ под Одессой

В районе Одессы средства противовоздушной обороны 4 июня сбили самолет военно-транспортной авиации Воздушных сил Украины. Он доставлял вооружение и боеприпасы. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга.

Он также доложил об уничтоженных за сутки 17 беспилотниках в районах населенных пунктов Попасная, Варваровка, Стаханов Луганской Народной Республики (ЛНР), Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослипное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области и Новоалександровка под Николаевом.

1 июня над Херсоном ПВО С-300 сбил беспилотник «Байрактар». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, тем самым нанося удары по мирному населению в Херсонской области.

27 мая в Минобороны отчитались о сбитом под Одессой украинском истребителе МиГ-29. Тогда российские войска уничтожили восемь беспилотников украинской армии в районах Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, а также в населенных пунктах Ямполь, Масляковка и Васильевка ДНР.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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