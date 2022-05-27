ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Одессы

Российские войска сбили средствами противовоздушной обороны украинский истребитель МиГ-29 под Одессой. Об этом 27 мая сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — отметил он.

Также российские войска уничтожили восемь беспилотников украинской армии в районах Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, а также в населенных пунктах Ямполь, Масляковка и Васильевка ДНР.

«Также перехвачена одна украинская баллистическая ракета «Точка-У» в районе Сватово Луганской Народной Республики», — добавил Конашенков.

По информации Минобороны РФ на 27 мая, всего с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины уничтожены: 180 самолетов, 127 вертолетов, 1027 беспилотника, 324 зенитных ракетных комплекса и др.

Днем ранее российские средства противовоздушной обороны сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».