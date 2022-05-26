Российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-24

За последние сутки российские средства ПВО сбили один украинский ударный вертолет Ми-24, а также военно-транспортный самолет ВВС Украины. Об этом заявил в четверг, 26 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области, доставляющий боеприпасы и вооружение, сбит в воздухе.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24», — сообщил он.

Конашенков также отметил, что районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики российскими силами уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.

Ранее в среду Игорь Конашенков заявил, что ВС России уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, в том числе и беспилотников.

24 мая стало известно, что российская авиация уничтожила крупный склад ВСУ в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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