Карта спецоперации на Украине 6 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 6 июня можно в материале «Известий».

В ходе ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки были уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой в Харьковской области, более 150 националистов, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, 13 беспилотников и самолет МиГ-29.

В свою очередь, замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что союзные войска подавили две огневые точки противника в районе села Георгиевка к западу от Донецка.

Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что утром 6 июня минометному обстрелу с украинской стороны подвергся поселок Теткино. По его словам, раненых и погибших нет, основной удар пришелся на местный мост.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».