Обстреляно приграничное село Теткино Курской области

Приграничное село Теткино Глушковского района Курской области было обстреляно. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Удары наносились по мосту и местным предприятиям. Информация о повреждениях и возможных пострадавших уточняется», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Старовойта.

30 мая Старовойт объявил о том, что в Курской области вводится усиление мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 29 мая Следственный комитет объявил, что по факту обстрелов Курской области будет проведено расследование.

24 мая в регионе был продлен до 8 июня желтый уровень террористической опасности.

Он также был введен в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.