СК начнет расследование новых фактов обстрела территории РФ со стороны ВСУ

Следственный комитет проведет расследование новых обстрелов территории России со стороны Украины. Об этом сообщили в воскресенье, 29 мая, в пресс-службе ведомства.

«Следственный комитет будет расследовать новые факты обстрелов украинскими силовиками территории России», — говорится в сообщении.

В частности, как уточнили в ведомстве, будет расследоваться обстрел населенного пункта Горналь в Курской области. Он был обстрелян накануне. Пострадал российский военнослужащий. По предварительным данным, снаряд был сброшен с беспилотника.

Также следователи разберутся в случае обстрела приграничного поселка Зерново в Брянской области, который произошел утром 27 мая.

Следствие установит представителей Вооруженных сил и других вооруженных формирований Украины (ВФУ), причастных к обстрелам. Они будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию со стороны украинских войск в Рыльском районе Курской области.

Провокации с украинской стороны также фиксировались в прошлом месяце. Так, 19 и 26 апреля были обстреляны село Головчино Белгородской области, 25 апреля — село Нехотеевка, 14 апреля — села Сподарюшено и Журавлевка этого же региона. Того же числа попал под обстрел поселок Климово Брянской области.

На фоне участившихся обстрелов главы ряда регионов ввели желтый уровень террористической опасности. С 11 апреля он был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.