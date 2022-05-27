СК возбудил дела после обстрелов ВСУ Журавлевки и Воробжи

Уголовные дела возбуждены после обстрелов Украиной Журавлевки в Белгородской области и Воробжи в Курской области. Об этом сообщили в пятницу, 27 мая, в Следственном комитете РФ.

«Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов со стороны Украины приграничной территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 и 26 мая военнослужащие ВСУ с территории Украины произвели обстрел из системы залпового огня по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры села Журавлевка Белгородской области.

Такой же обстрел военнослужащие ВСУ произвели 26 мая в селе Воробжа Курской области. В результате чего умер один мирный житель, еще один получил осколочное ранение, также повреждены 20 частных домовладений и общеобразовательная средняя школа.

СК России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения.

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