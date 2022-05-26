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Белгородские власти запретят въезд в село Журавлевка

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Фото: РИА Новости/Олег Гончаренко
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Власти Белгородской области приняли решение запретить въезд в приграничное село Журавлевка. Об этом 26 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня пострадала еще одна женщина, мы ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого и говорим, что рискуете жизнью. Как еще уберечь жителей? Требование мое — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни, она явная», — сказал Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в этот день стало известно, что женщина получила ранение при новом обстреле Журавлевки, пишет «Газета.Ru».

Накануне этот населенный пункт также подвергался обстрелу со стороны Украины. Тогда один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента были повреждены домовладения.

25 мая глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

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