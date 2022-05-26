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Женщина получила ранение при новом обстреле приграничного села под Белгородом

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Фото: t.me/vvgladkov
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Женщина получила ранение при новом обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области. Об этом 26 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Весь день продолжается обстрел Журавлевки. Ранена женщина. Подробности выясняются», — написал он в Telegram-канале.

Накануне Журавлевка также подверглась обстрелу со стороны Украины. Тогда один житель получил глубокое осколочное ранение. Пострадавшему была оказана медицинская помощь. В результате инцидента также повреждены домовладения.

В тот же день глава области сообщил о продлении «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор «желтый» уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.

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