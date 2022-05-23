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Силы ПВО предотвратили провокацию со стороны ВСУ в Курской области

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Фото: РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России предотвратили в ночь на 23 мая провокацию со стороны украинских войск в Рыльском районе Курской области. Об этом 23 мая сообщил глава района Андрей Лисман.

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«Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены», — сообщил он в своем Telegram-канале.

21 мая губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что приграничные села в регионе подверглись обстрелу со стороны Украины. Пострадавших не было.

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19 мая из минометов были обстреляны населенный пункт Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Пострадавших в этих населенных пунктах также не было. В тот же день обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино, где в результате погиб один человек среди гражданского населения.

17 мая Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.

11 мая система противовоздушной обороны в Курской области сбила украинский беспилотник.

В Курской области продолжает действовать желтый уровень террористической опасности. Впервые его ввели 11 апреля. Спустя месяц он был продлен по 25 мая.

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