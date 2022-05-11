В Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности

В Курской области продлено действие «желтого» уровня террористической опасности до 25 мая. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По словам главы региона, праздничные дни прошли спокойно, но «расслабляться пока рано: угрозы сохраняются».

«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая. Прошу сохранять бдительность и информировать спецслужбы о подозрительных предметах», — отметил губернатор.

«Желтый» уровень террористической опасности — второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный («синий»), высокий («желтый») и последний, критический («красный»). В связи с этим на территории Курской области установлены контрольные пункты наблюдения, где находятся военные и полиция, усилено патрулирование населенных пунктов, поясняет ИА «Абирег».

Аналогичное решение ранее приняли губернаторы Воронежской и Белгородской областей — Александр Гусев и Вячеслав Гладков.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области из-за вероятных провокаций со стороны Украины.