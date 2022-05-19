Один человек погиб из-за обстрелов приграничного поселка Теткино

Один человек среди гражданского населения погиб в результате обстрелов приграничного поселка Теткино Курской области. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По предварительным данным, погибший является водителем фуры, привезший сырье на спиртзавод.

«Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь. Сейчас в поселке ликвидируют возгорания. Пострадало несколько домов. Сообщают также о неразорвавшихся снарядах», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Старовойт подчеркнул, что на месте работают оперативные службы. Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь.

Кроме того, он сообщил, что выезжает в район происшествия.

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