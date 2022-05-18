Два приграничных населенных пункта Курской области были обстреляны

Приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области — Теткино и Алексеевка — были обстреляны. Об этом в среду, 18 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Старовойта.

18 мая в Курской области был совершен минометный обстрел села Алексеевка. В результате инцидента пострадавших не было.

Это же село было обстреляно днем ранее. По информации Старовойта, стрельба велась из крупнокалиберного оружия со стороны Украины. Были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей населенного пункта не пострадал. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту инцидента.

17 мая Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода приграничного поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.

11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах России был введен «желтый» уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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