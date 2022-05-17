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Под Курском обстреляли территорию сахарного завода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал уточненные данные по обстрелу приграничного поселка Теткино 17 мая. По его словам, минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода.

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«Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Об обстреле приграничной территории сообщалось ранее в этот день.

Кроме того, утром во вторник из крупнокалиберного оружия со стороны Украины было обстреляно село Алексеевка Курской области. В результате вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома получили повреждения, пострадавших нет.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села.

11 мая в Курской области было продлено действие «желтого» уровня террористической опасности до 25 мая.

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