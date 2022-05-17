Под Курском обстреляли территорию сахарного завода

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал уточненные данные по обстрелу приграничного поселка Теткино 17 мая. По его словам, минометному обстрелу была подвергнута территория сахарного завода.

«Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Об обстреле приграничной территории сообщалось ранее в этот день.

Кроме того, утром во вторник из крупнокалиберного оружия со стороны Украины было обстреляно село Алексеевка Курской области. В результате вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома получили повреждения, пострадавших нет.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села.

11 мая в Курской области было продлено действие «желтого» уровня террористической опасности до 25 мая.