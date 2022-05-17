СК возбудит уголовное дело по факту обстрела ВСУ села в Курской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела пограничного села Алексеевка в Курской области. Об этом журналистам сообщили во вторник, 17 мая, в пресс-службе ведомства.

«В рамках уголовного дела следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут им уголовно-правовую оценку. Будет установлен круг виновных лиц для привлечения их к уголовной ответственности», — сообщили следователи.

17 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что около пяти утра по селу в Глушковском районе области со стороны Украины был открыт огонь из крупнокалиберного оружия. По предварительной информации, повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы.

Губернатор отметил, что обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников, а также опубликовал фото последствий удара.

В регионе уже неоднократно фиксировали провокации со стороны Украины. Так, 11 мая система противовоздушной обороны (ПВО) сбила один украинский беспилотник в приграничной зоне. Еще два беспилотника были сбиты 8 мая. До этого, 13 апреля, был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка.

Из-за угрозы обстрелов в Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности до 25 мая.