Система противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сбила украинский беспилотник, сообщил 11 мая губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, именно работой ПВО объясняются залпы, которые жители региона слышали сегодня утром.

Беспилотник сбит, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.

Ранее, 6 мая, оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе над регионом работой Воздушно-космических сил (ВКС) России. Отмечалось, что безопасности граждан ничего не угрожает.

До этого, 3 мая, в соцсетях была опубликована информация о похожих на взрывы звуках в небе, которые слышали жители Белгорода. Также были размещены фотографии задымления, которое, по утверждениям пользователей, произошло в стороне Шебекинского городского округа.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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