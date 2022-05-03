Жители Белгорода сообщили о похожих на громкие хлопки звуках

Жители Белгорода распространяют в социальных сетях кадры, на которых можно услышать напоминающие громкие хлопки звуки, о чем стало известно во вторник, 3 мая.

Как передают очевидцы, звуки раздались в центре города. Они, по оценке белгородцев, напоминают взрывы средней силы. Однако этого достаточно, чтобы на улицах срабатывали сигнализации припаркованных у домов машин.

Кроме того, на представленных кадрах можно наблюдать светящиеся объекты в небе.

Комментариев от властей региона в настоящий момент не поступало.

Ранее, 27 апреля, мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о громких звуках, похожих на хлопки. Они разбудили жителей города ранним утром.

Также в тот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.