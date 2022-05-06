Прямой эфир
Спорт
Боксер спрогнозировал тактику Мейвезера в бою против Мура
Наука
Российские ученые объяснили последствия волн экстремального тепла в мире
Общество
Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ
Мир
США обучили 220 украинских военных обращению с американскими гаубицами
Мир
Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
Защита Моргенштерна обжалует внесение рэпера в реестр физлиц-иноагентов
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Мир
WSJ сообщила о прекращении поставок гаджетов Lenovo и Xiaomi в Россию
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют
Сюжет:

Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ

0
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Громкие звуки в небе над Белгородом, о которых рассказали жители города, обусловлены работой воздушно-космических сил (ВКС) России, о чем сообщили в оперштабе региона в пятницу, 6 мая.

Конец страданиям: как Россия помогает жителям освобожденных регионов Украины
Украинцы были вынуждены сдавать в ломбарды золото, чтобы купить еду

Как уточняется, безопасности населения ничто не угрожает.

«Громкие звуки связаны с работой Воздушно-космических сил России. На земле всё спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) гарант нашей безопасности», — говорится в сообщении операштаба, которое приводит губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице «Вконтакте».

Ранее, 3 мая, в социальных сетях была опубликована информация о похожих на взрывы звуках в небе, которые слышали жители Белгорода. Также были размещены фотографии задымления, которое, по утверждениям пользователей, произошло в стороне Шебекинского городского округа.

28 апреля жители Белгородской области около 00:50 услышали «хлопок» в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

Ранее, 27 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022