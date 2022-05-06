Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ

Громкие звуки в небе над Белгородом, о которых рассказали жители города, обусловлены работой воздушно-космических сил (ВКС) России, о чем сообщили в оперштабе региона в пятницу, 6 мая.

Как уточняется, безопасности населения ничто не угрожает.

«Громкие звуки связаны с работой Воздушно-космических сил России. На земле всё спокойно. Безопасности жителей области ничего не угрожает. Работа ПВО (противовоздушной обороны — Ред.) гарант нашей безопасности», — говорится в сообщении операштаба, которое приводит губернатор области Вячеслав Гладков на своей странице «Вконтакте».

Ранее, 3 мая, в социальных сетях была опубликована информация о похожих на взрывы звуках в небе, которые слышали жители Белгорода. Также были размещены фотографии задымления, которое, по утверждениям пользователей, произошло в стороне Шебекинского городского округа.

28 апреля жители Белгородской области около 00:50 услышали «хлопок» в небе. Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

Ранее, 27 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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