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Система ПВО сработала в Белгородской области

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Жители Белгородской области в ночь на четверг, 28 апреля, примерно в 00:50 услышали «хлопок» в небе.

Как рассказал «Известиям» пресс-секретарь губернатора региона Иван Брызгалин, в области сработала система противовоздушной обороны.

Очевидцы публикуют в сети видео с видом работы ПВО в ночном небе.

Накануне утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

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Тогда же источник «Известий» рассказал, что звуки работы систем противовоздушной обороны слышны в Воронеже.

Кроме того, губернатор Курской области сообщил, что в ночь на 27 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны.

10 апреля в Курской области был введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Кроме того, 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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