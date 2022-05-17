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Власти Курской области сообщили об обстреле региона и поврежденном здании школы

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Роман Старовойт
Фото: ТАСС/Никольский Алексей
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Село Алексеевка в Курской области на границе с Украиной было обстреляно из крупнокалиберного оружия, пострадавших нет. Повреждены три дома и здание школы, сообщил 17 мая губернатор региона Роман Старовойт.

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По его словам, обстрел происходил из крупнокалиберного оружия, он начался около пяти утра.

«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — отметил губернатор Курской области.

Как он отметил, обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников. В деталях инцидента разбираются специалисты.

11 мая система противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сбила украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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