Село Алексеевка в Курской области на границе с Украиной было обстреляно из крупнокалиберного оружия, пострадавших нет. Повреждены три дома и здание школы, сообщил 17 мая губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, обстрел происходил из крупнокалиберного оружия, он начался около пяти утра.

«Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — отметил губернатор Курской области.

Как он отметил, обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников. В деталях инцидента разбираются специалисты.

11 мая система противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области сбила украинский беспилотник. Пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 27 апреля в небе над Курской областью был перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат. До этого, 25 апреля, в селе Боровское Рыльского района Курской области расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.

13 апреля сообщалось об обстреле пограничного пункта в деревне Гордеевка в Курской области. Ответным огнем российских пограничников огневые точки были подавлены. В результате выстрелов здания, сооружения не повреждены, пострадавших и погибших нет. По факту обстрела было возбуждено уголовное дело.

11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской и в двух районах Воронежской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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