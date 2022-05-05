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Опубликованы кадры с места обстрела ВСУ села в Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Опубликованы кадры с места обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Нехотеевка Белгородской области.

На кадрах видно дом, у которого полностью уничтожены стены двух комнат, а также пробита крыша. Отмечается, что жители села продолжают периодически слышать грохот.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два села в области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу с украинской стороны. По его словам, никто не пострадал.

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Позже Гладков заявил, что в результате обстрела повреждены пять домов и линия электропередачи. В ближайшее время начнутся работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, будут проведены замеры для восстановления всех пострадавших домов, подчеркнул губернатор.

Журавлевка ранее уже подвергалась обстрелу со стороны украинских войск. 25 апреля при обстреле этого населенного пункта пострадали два человека — мужчина и женщина.

24 апреля глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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