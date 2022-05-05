Прямой эфир
Туризм
Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центра РФ продлен до 13 мая
Мир
Украина запросила у США противокорабельные ракеты и беспилотники
Мир
В OMV заявили о неготовности Европы к отказу от российского газа
Мир
Минобороны России показало кадры работы экипажей ударных Ка-52 на Украине
Мир
Российский дипломат обвинил Киев в утаивании данных о гумкоридорах России
Мир
Премьер Японии прокомментировал запрет на въезд в Россию для японских политиков
Мир
Российская авиация атаковала националистов в районе Попасной
Общество
Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России
Экономика
Минсельхоз пока воздержится от параллельного импорта продуктов
Общество
Москвичам рассказали о маршруте «Бессмертного полка» 9 Мая
Экономика
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года
Сюжет:

Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах двух сел со стороны Украины

0
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу в четверг, 5 мая, со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Обстрел продолжается», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, при обстрелах никто не пострадал.

Журавлевка ранее уже подвергалась обстрелу со стороны украинских войск. 25 апреля при обстреле этого населенного пункта пострадали два человека — мужчина и женщина.

24 апреля, глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022