Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах двух сел со стороны Украины

Два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу в четверг, 5 мая, со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Идет обстрел со стороны Украины Журавлевки и Нехотеевки. По докладу дежурной группы ДНД, в Нехотеевке разрушен дом и гараж. Обстрел продолжается», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, при обстрелах никто не пострадал.

Журавлевка ранее уже подвергалась обстрелу со стороны украинских войск. 25 апреля при обстреле этого населенного пункта пострадали два человека — мужчина и женщина.

24 апреля, глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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