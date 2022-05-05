Прямой эфир
Сюжет:

Глава Белгородской области сообщил о прекращении обстрела со стороны Украины

0
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрел Белгородской области с украинской стороны прекратился, в результате повреждены пять домов и линия электропередачи. Об этом в четверг, 5 мая, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Спецоперация в Донбассе 5 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Есть повреждения линий электропередачи, пять домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет. <...> Обстрел территории со стороны Украины прекратился», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время начнутся работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, будут проведены замеры для восстановления всех пострадавших домов. ⠀

Ранее в этот день глава региона сообщил, что два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу.

24 апреля глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022