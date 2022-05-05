Глава Белгородской области сообщил о прекращении обстрела со стороны Украины

Обстрел Белгородской области с украинской стороны прекратился, в результате повреждены пять домов и линия электропередачи. Об этом в четверг, 5 мая, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Есть повреждения линий электропередачи, пять домовладений, из которых один дом сильно разрушен. Пострадавших среди мирного населения нет. <...> Обстрел территории со стороны Украины прекратился», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время начнутся работы по восстановлению электроснабжения. Кроме того, будут проведены замеры для восстановления всех пострадавших домов. ⠀

Ранее в этот день глава региона сообщил, что два села в Белгородской области — Журавлевка и Нехотеевка — подверглись обстрелу.

24 апреля глава администрации Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что украинский снаряд прилетел в поле в селе Отрадном. Никаких повреждений зданий и пострадавших нет.

19 апреля Гладков рассказал, что со стороны Украины было обстреляно еще одно село региона — Головчино. После атаки в селе оказалось повреждено более 30 домов. Пострадали местные жители.

14 апреля Гладков также сообщал об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. В тот же день украинские войска в Белгородской области обстреляли Журавлевку. В результате был ранен мужчина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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