В результате обстрела села в Курской области повреждена вышка сотовой связи

Вышка сотовой связи получила повреждения в селе Алексеевка Курской области, граничащей с Украиной, в результате произошедшего утром обстрела. Об этом 17 мая рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Незначительные повреждения на вышке сотовой связи: перебиты несколько кабелей. Аварийная бригада восстановит мобильную связь в скором времени», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате обстрела повреждено здание школы. По словам губернатора, осколки попали в столовую. Глава региона также отметил, что с февраля дети в приграничных районах находятся на дистанционном обучении.

«Селянам будет оказана помощь в восстановлении всех поврежденных жилых и административного здания», — добавил Старовойт.

Село было обстреляно со стороны Украины около пяти утра из крупнокалиберного оружия, пострадавших нет. Помимо школы и сотовой вышки повреждено еще три частных дома. Губернатор указал, что обстрел был быстро подавлен ответным огнем российских пограничников. В деталях инцидента разбираются специалисты.

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села.

11 мая в Курской области было продлено действие желтого уровня террористической опасности до 25 мая.