Приграничные Алексеевка и Дроновка Курской области попали под минометный обстрел

Населенные пункты Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области попали под минометный обстрел, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Ответным огнем агрессия противника была подавлена. Пострадавших и разрушений нет. Наши военные контролируют ситуацию», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Старовойта.

Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам. Так, 19 мая Роман Старовойт сообщил, об одном погибшем среди гражданского населения в результате обстрелов приграничного поселка Теткино. До этого, 17 мая, по итогу обстрела Алексеевки Курской области были повреждены вышка сотовой связи, здание школы и три частных дома. Никто из жителей не пострадал.

18 мая был обстрелян еще один приграничный регион — село Безымено в Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи.

19 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов населенных пунктов Курской и Белгородской областей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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