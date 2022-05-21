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Никто не пострадал при обстреле приграничных сел РФ со стороны Украины

Никто не пострадал при обстреле приграничных сел Курской области со стороны Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Пострадавших при ударе Украины по приграничным селам Курской области нет, обстрел затих. Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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«Обстрел в Глушковском районе затих. Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений», — написал он в Telegram.

Об обстрелах стало известно ранее в этот день.

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19 мая из минометов были обстреляны населенный пункт Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Пострадавших не было.

Также обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино, в результате один человек среди гражданского населения погиб.

17 мая Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода приграничного поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.

11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах России был введен «желтый» уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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