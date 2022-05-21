Никто не пострадал при обстреле приграничных сел РФ со стороны Украины
Пострадавших при ударе Украины по приграничным селам Курской области нет, обстрел затих. Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Обстрел в Глушковском районе затих. Стреляли из минометов и артиллерийских орудий. Основной удар пришелся по селу Попово-Лежачи. Судя по всему, противник целился в местную машинно-тракторную станцию. Однако техника оттуда была заблаговременно выведена. К счастью, во всех населенных пунктах обошлось без пострадавших и серьезных повреждений», — написал он в Telegram.
Об обстрелах стало известно ранее в этот день.
19 мая из минометов были обстреляны населенный пункт Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Пострадавших не было.
Также обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино, в результате один человек среди гражданского населения погиб.
17 мая Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода приграничного поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.
11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах России был введен «желтый» уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»