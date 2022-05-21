Глава Курской области сообщил об обстреле приграничных сел

Приграничные села в Курской области подверглись обстрелу. Об этом 21 мая сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В Теткино и в близлежащих населенных пунктах снова обстрел со стороны Украины. Детальней проинформирую позже», — написал он в Telegram.

Ранее, 19 мая, из минометов были обстреляны населенный пункт Алексеевка и расположенное чуть севернее село Дроновка приграничного Глушковского района Курской области. Пострадавших не было.

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Также обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино, в результате один человек среди гражданского населения погиб.

17 мая Старовойт сообщил об обстреле территории сахарного завода приграничного поселка Теткино. Он отметил, что огонь противника был подавлен ответными действиями пограничников и военных. Никто не пострадал.

11 апреля на фоне украинских провокаций в нескольких регионах России был введен «желтый» уровень террористической опасности. Так, он действует в пяти северных и двух восточных районах Крыма, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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