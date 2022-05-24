В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области до 8 июня продлен желтый уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить желтый уровень еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность жителей», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Уровень террористической опасности продлевался в Курской области и других регионах, граничащих с Украиной, уже несколько раз с 11 апреля.

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Днем ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны предотвратили в ночь на понедельник провокацию со стороны украинских войск в Рыльском районе Курской области.

Приграничные территории Курской области неоднократно подвергались обстрелам. Так, 21 мая Старовойт рассказал об обстреле приграничных сел в регионе со стороны Украины. Пострадавших не было.

Населенные пункты Алексеевка и Дроновка Курской области попали под минометный обстрел 19 мая. Пострадавших также не было. Огонь был подавлен ВС РФ.

В тот же день Старовойт сообщил об одном погибшем среди гражданского населения в результате обстрела другого поселка — Теткино.