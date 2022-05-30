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В Курской области усилены меры безопасности на границе с Украиной

Курский губернатор заявил об усилении мер безопасности на границе с Украиной
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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что меры безопасности на границе с Украиной усилены. Туда направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. Соответствующее заявление глава региона сделал в понедельник, 30 мая, в ходе оперативного совещания.

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«Министерством обороны по поручению министра обороны приняты дополнительные меры, и в наш регион уже прибыло и еще прибывает дополнительное вооружение в виде артиллерийских установок, ракетных установок», — отметил он.

Ранее в Курской области был продлен желтый уровень террористической опасности до 11 мая.

23 мая российские силы противовоздушной обороны предотвратили провокацию со стороны украинских войск в Рыльском районе.

23 апреля из минометов был второй раз обстрелян пункт пропуска на границе в Глушковском районе. 6 апреля российских пограничников обстреляли в Суджанском районе.

Желтый уровень террористической опасности также введен в Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской областях.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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