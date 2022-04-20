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Джонсон призвал Москву отнестись к британским пленным с милосердием

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 20 апреля, призвал власти РФ соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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«Мы призываем отнестись с милосердием к пленным», — заявил Джонсон, выступая перед депутатами Палаты общин парламента Великобритании.

Премьер-министр подчеркнул, что Пиннер и Эслин были военнослужащими ВСУ, а не наемниками. Джонсон подчеркнул, что права британцев должны соблюдаться согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Кроме того, глава правительства заявил, что власти Соединенного Королевства выступают против того, чтобы британцы участвовали в боевых действиях на Украину.

19 апреля министр по делам Северной Ирландии Брендон Льюис в интервью Sky News заявил об отсутствии у британских властей планов начать переговорный процесс с Российской Федерацией об обмене украинского политика Виктора Медведчука на двух британских военных Шона Пиннера и Айдена Аслина, попавших в плен в ходе освобождения Мариуполя от киевских националистов. Решение обусловлено уверенностью Лондона в близких связях Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Он также добавил, что Медведчук был задержан киевскими спецслужбами, когда попытался сбежать из Украины, несмотря на то что был под домашним арестом. Пленные же британцы, по словам Льюиса, «не должны были оказаться на Украине», поэтому правительство не планирует работать над их возвращением на родину.

За день до этого семья Шона Пиннера объяснила цель его пребывания на Украине. Они опровергли слухи о том, что британский доброволец является наемником, и подчеркнули, что Пиннер служил в рядах украинских Вооруженных сил по контракту в соответствии с законом.

Тогда же двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании, один из которых Пиннер, обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

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