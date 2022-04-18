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Семья сдавшегося в плен британца объяснила его пребывание на Украине

Семья сдавшегося в плен британца заявила, что он не наемник, хотя служил по контракту
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Родственники сдавшегося в плен на Украине британца Шона Пиннера заявили, что он не наемник. По их словам, Пиннер служил в рядах украинских Вооруженных сил по контракту в соответствии с законом. Об этом 18 апреля сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление семьи.

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«Мы хотим подчеркнуть, что он не волонтер и не наемник, а официально служит в украинской армии в соответствии с законодательством Украины», — приводит телеканал выдержки из заявления.

Семья Пиннера также отметила, что «Шон был уважаемым военным в рядах британской армии и служил в Королевском английском полку на протяжении многих лет». Он переехал на Украину в 2018 году, его трехлетний контракт должен был истечь к концу 2022 года.

Ранее в этот день двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании, один из которых Пиннер, обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

Также в понедельник Медведчук публично обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и мариупольцев. Об этом он сказал в видео, опубликованном Службой безопасности Украины.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что просьбу Медведчука стоит воспринимать как «сказанное под дулом автомата».

16 апреля супруга политика обратилась к президенту РФ с просьбой о помощи в освобождении ее мужа. Она заявила, что Медведчук дал свое согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения странами согласия. До этого она уже записывала просьбу о помощи к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а также к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману Аль Сауду оказать содействие обмену британских пленных на ее мужа.

Тогда же Марченко призвала британцев, чьи родственники сдались в плен Донецкой Народной Республике и Вооруженным силам РФ, просить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

О задержании Медведчука 12 апреля сообщил Зеленский, разместивший в соцсетях фотографию похожего на политика мужчины, данные подтвердила Служба безопасности Украины. Украинский лидер предложил России обменять политика на пленных военных ВСУ.

Комментируя это предложение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Медведчук не является гражданином РФ и Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации. Песков уточнил, что украинский политик никогда не имел закулисных отношений с РФ.

В отношении задержанного политика на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о госизмене.

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