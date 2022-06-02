Военная спецоперация на Украине 2 июня. Онлайн-трансляция











Сдавшийся в плен военный ВСУ Дмитрий Чернов рассказал, что не поддерживает нацистские идеи, как и многие в рядах украинских солдат. «Фашизм — это нацистская идея. Я не поддерживаю... Вы думаете, мы поддерживаем нацистскую идею? У нас ее не поддерживают», — сказал пленный. Чернов отметил, что Степан Бандера является героем только для жителей Львовской области, там ему и памятник поставили. При этом для 80% страны он все же примером героизма не является.