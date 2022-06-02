Военная спецоперация на Украине 2 июня. Онлайн-трансляция
По плану продвигается специальная военная операции России на Украине 2 июня 2022 года. Союзные войска продолжают зачистку Северодонецка и Лисичанска от боевиков ВСУ. Освобождение этих населенных пунктов ознаменует восстановление ЛНР в конституционных границах на 100%. ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре Горловки, Макеевки, Донецка, Ясиноватой. В Совфеде допустили референдумы в Донбассе и на юге Украины в течение года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песов заявил, что встреча Путина и Зеленского в принципе не исключена, но ее итоги должны быть закреплены документами, работа над которыми остановлена. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, главные новости часа — в текстовой трансляции «Известий».