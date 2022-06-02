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Военная спецоперация на Украине 2 июня. Онлайн-трансляция

Что происходит сегодня в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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По плану продвигается специальная военная операции России на Украине 2 июня 2022 года. Союзные войска продолжают зачистку Северодонецка и Лисичанска от боевиков ВСУ. Освобождение этих населенных пунктов ознаменует восстановление ЛНР в конституционных границах на 100%. ВСУ наносят удары по гражданской инфраструктуре Горловки, Макеевки, Донецка, Ясиноватой. В Совфеде допустили референдумы в Донбассе и на юге Украины в течение года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песов заявил, что встреча Путина и Зеленского в принципе не исключена, но ее итоги должны быть закреплены документами, работа над которыми остановлена. Эксклюзивные репортажи наших корреспондентов с места событий, главные новости часа — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 15:03
Сдавшийся в плен военный ВСУ Дмитрий Чернов рассказал, что не поддерживает нацистские идеи, как и многие в рядах украинских солдат. «Фашизм — это нацистская идея. Я не поддерживаю... Вы думаете, мы поддерживаем нацистскую идею? У нас ее не поддерживают», — сказал пленный. Чернов отметил, что Степан Бандера является героем только для жителей Львовской области, там ему и памятник поставили. При этом для 80% страны он все же примером героизма не является.
Сегодня, 14:41
Авдеевский гарнизон ВСУ отрезан от одного из двух имевшихся путей снабжения, сообщили в ДНР.
Сегодня, 14:34
Высокий рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину объясняется тем, что он достойно защищает интересы страны, заявил Дмитрий Песков.
Сегодня, 13:57
Штаты окажут США окажут военную помощь Украине на сумму еще в $700 млн. В Белом доме заявили, что новый пакет помощи будет включать РСЗО HIMARS, снаряды для них имеют дальность поражения около 80 км.
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022