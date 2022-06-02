Польша прекратит содержание украинских беженцев с 1 июля

Польша прекратит выплачивать пособия большей части украинских беженцев с 1 июля. Об этом 31 мая сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Польши Павла Шефернакера.

Так, пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается — инвалиды, а также о беременные и многодетные женщины. Данное решение принято для того, чтобы стимулировать беженцев начать самостоятельно зарабатывать.

«Мы убеждены, что многие беженцы в Польше способны стать независимыми и адаптироваться», — приводит издание слова Шефернакера.

17 мая президент Польши Анджей Дуда заявил, что Евросоюз (ЕС) в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев с Украины. По его словам, всего с начала специальной военной операции РФ по защите жителей Донбасса границу Польши пересекло свыше 3 млн беженцев из Украины.

За день до этого замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач отметил, что польская комиссия добивается того, чтобы Еврокомиссия (ЕК) выделила дополнительные средства поддержки стране в связи с наплывом беженцев. Он подчеркнул, что в финансовой поддержке нуждаются простые граждане, которые зачастую открывают двери своих домов и принимают украинских соседей.

При этом 14 мая в соцсетях появилось видео о том, как поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны. Поляки призвали уроженцев Украины идти служить в армию своей страны либо возвращаться на свои земли.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».