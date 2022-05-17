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Президент Польши назвал недостаток финансирования причиной подрыва единства ЕС

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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Łukasz Gągulski
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Евросоюз (ЕС) в недостаточной степени финансирует Польшу и Венгрию, которые принимают беженцев из Украины. Отсутствие должного уровня поддержки заметно подрывает единство Европы, заявил во вторник, 17 мая, польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с венгерским президентом Каталин Новак.

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«Политика такого типа подрывает европейское единство. <…> В качестве президента Польши хочу заверить всех гостей с Украины, которые укрылись здесь от <специальной военной операции>, что они будут получать в Польше помощь, независимо от решений ЕК (Еврокомиссии) и других европейских институтов», — пояснил Дуда. Его слова привело польское издание Dziennik.

Глава государства также подчеркнул, что всего с начала специальной военной операции по защите жителей Донбасса границу Польши пересекло свыше 3 млн беженцев из Украины.

Накануне, 16 мая, замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач на встрече глав МИД ЕС с коллегой из Канады в Брюсселе заявил, что республика нуждается в дополнительном финансировании от ЕС, так как приняла уже свыше 2 млн беженцев.

Пшидач добавил, что польская комиссия добивается того, чтобы Еврокомиссия (ЕК) выделила дополнительные средства поддержки в связи с наплывом беженцев из Украины. Он подчеркнул, что в финансовой поддержке нуждаются простые граждане, которые зачастую открывают двери своих домов и принимают украинских соседей.

28 марта сообщалось, что около 1,7 млн беженцев из Украины решили остаться в Польше.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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